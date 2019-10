surat News; शराब माफिया की शिकायत पर चढ़ दौड़ी सीबीआई

दमण. मुम्बई सीबीआई ने बुधवार को दमण पुलिस विभाग के दो पीएसआई को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की है। देर शाम दोनों को छोड़ दिया गया।

बुधवार सुबह करीब 9 बजे मुम्बई सीबीआई की टीम दमण पहुंची। सीबीआई की एक टीम भीमपोर पुलिस आउटपोस्ट और दूसरी टीम कडैया पुलिस स्टेशन पहुंची। भीमपोर आउटपोस्ट के प्रभारी दिनकर पाटील और कडैया पुलिस स्टेशन के प्रभारी धनजी डुबरिया को सुबह से शाम तक पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम एमएच पासिंग वाहनों में आए। दोनों पीएसआई को साथ में लेकर उनके घर पर भी गए। भीमपोर के किसी शराब माफिया ने इन दोनों पीएसआई के खिलाफ मुम्बई सीबीआई में शिकायत की थी। सूत्रों ने बताया कि दिनभर जांच के बाद देर शाम सीबीआई ने दोनों पीएसआई को छोड़ दिया है।

वलसाड. वलसाड कॉमर्स कॉलेज की दो लड़कियां समेत चार विद्यार्थियों के मोटा सुरवाड़ा में समुद्र में डूबने के स्पष्ट कारण का पता नहीं लग पाया है। मंगलवार को चारों घूमने गए थे और समुद्र में उनकी डूबने से मौत हो गई थी। इनमें निमिषा ओझा (18), श्वेता देशमुख (20), नील भट्ट (19) और दीपक माली (20) थे। कहा जा रहा है समुद्र में बीच में स्थित जगह पर सेल्फी ले रहे थे,उस समय अचानक समुद्र में ज्वार आने पर चारों पानी में घिर गए। इसमें एक छात्र पानी में से बाहर निकलने लगा तो उसे बचाने के लिए तीनों उसके पास पहुंच गए और समुद्र में डूब गए। चारों के शव बाद में बरामद कर लिए गए थे। पुलिस ने सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। चारों के परिजनों से विलाप से सिविल अस्पताल परिसर शोकमय हो गया था।

Central Bureau of Investigation (CBI) is conducting searches at 11 locations including Saharanpur, Dehradun and Lucknow in a case related to alleged irregularities in the allocation of sand mining leases at Saharanpur, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/8hfRHe3GaL