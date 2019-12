VIDEO NEWS : सूरत में बाइक टो करने के बाद हुई क्रेन कर्मी की ये दशा.. जानकर दंग रह जाएगें

- वराछा में ट्रैफिक पुलिस की टोइंग क्रेन के कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला

- दुपहिया वाहन उठाने के बाद दो जनों ने पत्थर और पाइप मारा, टांग खींच कर सडक़ पर गिराया

You will be stunned to know the condition of the crane worker after towing the bike in Surat ..

Deadly attack on traffic crane employee of traffic police in Varachha

After lifting the two-wheeler, two men hit the stone and pipe, pulled the leg and dropped it on the road