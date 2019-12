FIRE IN SURAT : कपड़ा बाजार की संकरी गलियों में बिखरा पड़ा मौत का सामान

FIRE : कपड़ा बाजार की संकरी गलियों में बिखरा पड़ा मौत का सामान

SURAT NEWS :

‘डेटोनेटर’ साबित हो सकते है दर्जनों ‘अवैध फूड स्टॉल’

- बेगमवाड़ी में है सबसे बुरा हाल

FIRE IN SURAT: Death goods scattered in the narrow streets of the textile market

'Detonators' can prove to be dozens of 'illegal food stalls'

- Begmwadi is in worst condition