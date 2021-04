COVID 19 IN SURAT : श्मशान में जल्दी अंत्येष्टि के लिए एक से दो हजार रुपए की मांग !

- वायरल वीडियो में टोकन दिखा कर लोगों ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप...

- अश्वनी कुमार श्मशान घाट पर लगी शवों की कतारें, टोकन देकर करवा रहे है दाह संस्कार

- By showing tokens in viral video, people accused of taking bribe ...

- Ashwani Kumar cremation surat queues at crematorium, cremation of tokens