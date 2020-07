award : क्राइम ब्रांच चार पुलिस अधिकारियों को डीजी मेडल

बलात्कार, जाली नोट, मादक पदार्थो की तस्करी, वाहन चोरी व चेन स्नैचिंग में किया उत्कृष्ट कार्य

Outstanding work done in rape, fake notes, drug trafficking, vehicle theft and chain snatching