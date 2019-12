परिनिर्वाण दिवस पर डॉ. अम्बेडकर को किया याद

सिलवासा. संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी एव उनके कार्यों की सराहना की। कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विक्रम सिंह परमार, प्रभू टोकिया, केशुभाई पटेल सहित शहर व गांवों से आए पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के नेताओं ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए। बाबा भीमराव के कार्यों की सराहना में परमार ने कहा कि बाबा साहब महान देशभक्त थे। उन्होंने धर्म, जात-पात, भेदभाव, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। संविधान निर्माण के समय उन्होंने देश के सभी वर्गों का ख्याल रखा। अनुसूचित जाति व जनजातियों के उत्थान के लिए जीवनभर कार्य किए। प्रभू टोकिया ने बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के बारे में विस्तृत जिक्र किया।

Dr. Ambedkar's fight for justice & equality left behind a legacy that we remember in the form of our Constitution. As we honour him today, we must recall the sacrifices he made so that 1.3bn Indians could enjoy the freedoms we do today. Long live Dr. Ambedkar. pic.twitter.com/2TbMqTnc2J