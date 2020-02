मुद्रा योजना में लोन दिलवाने के बहाने लाखों की ठगी



- कई बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए लेकर एजेन्ट फरार

- अठवालाइन्स पुलिस ने 2.28 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर शुरू की जांच,

Fraud of millions under the pretext of getting loan in Mudra scheme

- Agent absconded with lakhs of rupees from many unemployed youth

- Athwalines police started investigation by registering fraud case of 2.28 lakh,