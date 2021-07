अजान के स्पीकर की आवाज में, दब गया पत्नी का प्रतिरोध



- चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की गला घोंट कर हत्या के बाद थाने में पेश हुआ आरोपी

- The accused appeared in the police station after strangling his wife due to suspicion of character