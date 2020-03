Corona News: दानह में जनता कफ्र्यू पूर्ण सफल

शाम 5 बजे लोगों ने घरों पर ताली-थाली बजाकर किया राष्ट्रसेवकों का अभिवादन

कोरोना वायरस को मात देने के लिए लोग पूरे दिन परिवार के साथ घर पर ही रहे



