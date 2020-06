बस आधे घंटे के लिए दरवाजा खुला छूटा और.. !

- डॉक्टर के घर से दिन दहाड़े 1.70 लाख के जेवर चोरी

- वराछा क्षेत्र में हुई घटना, मकान की पहली मंजिल पर था परिवार

- Jewelry worth 1.70 lakh stolen in broad daylight from doctor's house

- The incident happened in Varachha area, the family was on the first floor of the house