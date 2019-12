MURDER MYSTERY : जानिए कैसे 39 दिन बाद सीवरेज लाइन में मिला लापता जमीन दलाल का शव ?

surat news :

- 5 नवम्बर को हुआ था रहस्यमय हालात में लापता - हत्या के आरोप में दो जने गिरफ्तार, चार अन्य फरार

Know how the dead broker's body found in the sewerage line after 39 days

Missing in mysterious circumstances on November 5 - two people arrested for murder, four others absconding in dindoli surat