BJP organization elections News; कमल का झंडा उठाने को कई नेता बेताब

सूरत. दक्षिण गुजरात में जिला, तहसील एवं शहर भाजपा संगठन के चुनाव और पदाधिकारियों के मनोनयन का सिलसिला जारी है। कहीं मनोनयन का काम पूरा हो गया है, वहीं कुछ जगहों पर नियुक्तियों और दावेदारों के नाम तय किए जा रहे हैं। जिलों में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के बड़े नेता अपने समर्थकों के नाम आगे बढ़ा रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फाइनल नाम गांधीनगर से तय होगा।

Must Read Related News;

BJP नेतृत्व वाली Maharashtra सरकार स्थायी होगी, विकास को गति मिलेगी: J P Nadda

महाराष्ट्र: अपनी बात पर अड़े अजित पवार, मनाने में असफल रही एनसीपी

BJP संगठन चुनाव प्रक्रिया 18 से, मंडल और जिलाध्यक्षों को सता रहा भय, पढ़िए कैसे होगा election

महाराष्ट्र की राजनीति पर बोले यूपी भाजपा अध्यक्ष, बोले शिवसेना से प्रस्तावित गठबंधन में अहंकार आया आड़े

SC issues notice to Devendra Fadnavis&Ajit Pawar on Congress-NCP-Shiv Sena's plea. We request Solicitor General Tushar Mehta to produce relevant documents from Guv’s letter for inviting BJP to form govt by 10.30 am tomorrow.#SupremeCourt #MahaMasterstroke #MaharashtraCrisis pic.twitter.com/3u0gPSnHdj