Murder : नशे की अवैध कारोबार में रोडा बना तो सगे भाई को ही मरवा दिया !

surat news :

- रांदेर थानाक्षेत्र में कोजवे सर्किल के पास आठ जनों ने युवक पर किया चाकू से हमला, घायल युवक की मौत, सभी आरोपी फरार, नियोजित साजिश के तहत की हत्या

Eight men assaulted a young man near Kojve Circle in Rander police station area, death of injured man, all accused absconding, killing under planned conspiracy