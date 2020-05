प्रवासी मजदूरों की हुई घर वापसी

वलसाड जिले से दो ट्रेनों से भेजे गए 2400 लोग

एक स्पेशल ट्रेन वलसाड से गोरखपुर और दूसरी वापी से जौनपुर के लिए रवाना हुई



2400 people sent from Valsad district by two trains

One special train left from Valsad to Gorakhpur and the other from Vapi to Jaunpur.