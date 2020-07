गुजरात में मानसून ने दस्तक दी

वलसाड जिले के वापी में दो दिनों में सात इंच बरसात

अंडरब्रिज समेत कई जगहों पर जलभराव से परेशानी



Seven inches of rain in two days in Vapi of Valsad district

Trouble by waterlogging in many places including underbridge