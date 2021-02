BRIBE : बिचौलिए बलर के कार्यालय से और दो लाख रुपए व कार मिली

ऑइल कारोबारी से 4.50 लाख की रिश्वत की रिश्वत लेने का मामला...

- फरार हेड कांस्टेबल व रेंज आईजी ऑफिस के एएसआई के ठिकानों पर तलाशी

4.50 lakh bribe case from oil trader

- Searching of ASI bases of absconding head constable and range IG office