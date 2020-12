MURDER : शादी में रोड़े डालने की आशंका के चलते प्रेमिका के मुंहबोले भाई की हत्या

- आरोपी ने मित्र के साथ मिल कर चेहरे और सिर पर किए ईंट से कई वार

- The accused, along with the friend, made several blows on the face and head with a brick