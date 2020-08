नशे की लत लगाने का आरोप लगा कर पडोसियों ने युवक को उतारा मौत के घाट

murder in salabatpura

- मान दरवाजा इलाके में हुई घटना, पुलिस ने महिला समेत चार को लिया हिरासत में

- Incident in Man Darwaza area of surat, police detained four including woman