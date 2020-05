covid19 : पुलिस हुई और सख्त, लिम्बायत में राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग

lockdown 4.0 in surat

- यहां है कोविड19 संक्रमण के सबसे अधिक मामले, लगातार बढ़ रही नए मामलों की संख्या

covid19: Police became more strict, round the clock patrolling in Limbayat

- Here are the most cases of covid 19 infection, number of new cases increasing continuously