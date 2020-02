President Visit; राष्ट्रपति सेे पुन: संघ प्रदेश आने का आग्रह, दी विदाई

संघ प्रदेश का दो दिवसीय दौरा पूरा: रिवर फ्रंट को दुल्हन की तरह सजाया

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लिया आनंद, देखे विकास कार्य



Two-day tour of the Union Territory complete: River Front decorated like a bride

Enjoyed cultural programs, watch development work