वलसाड में गुरु पूजन कर मनाई पूर्णिमा

वलसाड. वलसाड में गुरुपूजन कर रविवार को कई जगहों पर गुरुपूर्णिमा मनाई गई। हालांकि हर साल की तरह इस बार गुरुपूर्णिमा पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन कई मंदिरों में दूध से अभिषेक किया गया। शहर के भीड़भंजन मंदिर में गुरु की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर गुरुपूजन किया गया। लोगों ने वाट्सअप और सोशल मीडिया के जरिए अपने गुरुजनों को संदेश भेजकर आदर सम्मान प्रकट किया।

https://www.patrika.com/jaipur-news/guru-purnima-2020-galta-tirth-jaipur-guru-pujan-6246602/

What Is The Importance Of Guru Purnima?



This purnima is seen as the best time to receive the blessings or grace, knowledge, and guidance of the gurus.

Always respect your gurus.#FullMoon #budhpurnima #GuruPurnima #GuruPoornima2020 pic.twitter.com/3TN1d6i6Uo