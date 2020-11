RAPE : नौकरी के बहाने बुला कर सौराष्ट्र की युवती से किया बलात्कार



- मीनी बाजार के हीरा कारोबारी व उसके ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

- सहेली के साथ गई युवती को शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिला कर किया बेहोश

- Case filed against diamond businessman and his driver of Mini Bazaar varachha

- The girl who went with her friend was sedated by mixing drugs in soft drinks