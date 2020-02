VIRODH : जब तक नहीं मानेंगे मांगें, तब तक नहीं काटेंगे गन्ना

- मजूर अधिकार मंच ने दक्षिण गुजरात में शुक्रवार से किया हड़ताल का आह्वान

Sugarcane will not be cut as long as you do not accept demands

Mazur Adhikar Manch called strike in south Gujarat from Friday