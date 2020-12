MURDER : बलात्कार के लिए दस साल की बच्ची का अपहरण, फिर पत्थर से सिर फोड़ कर हत्या

सूरत के पांडेसरा में आक्रोशित सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे... , शव मिलने पर इलाके में जबर्दस्त रोष, शवयात्रा में बैनर पोस्टर लेकर जुटे लोग, फांसी देने की मांग - नाश्ता करवाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया आरोपी - दो लोग हिरासत में, Hundreds of angry people on road in Surat's Pandesara, kidnapped for rape - Massive fury in the area on receiving the dead body, people carrying banner posters in the funeral procession, demanding to be hanged, - Two people in custody