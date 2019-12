Death Due To Dengue; सजने को था मंडप, भगवान को प्यारी हो गई बेटियां

सिलवासा. क्या होती क्या होज्या पल में दुनिया मेें कोई नहीं जानता। कई बार अनहोनी इतना जख्म दे जाती है, जो जिंदगी भर सालते हैं। आंबोली कारभारीपाड़ा निवासी गुलाब लाहनू दोड़ी के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ। गुलाब के परिवार में पत्नी के अलावा चार बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी मनीषा (22) की सगाई हाल में पास के ही दूसरे गांव में माहया कड़ू के बेटे गजू कड़ू से हुई तो घर में खूब खुशियां मनाई गई। सगाई की रस्म पूरी होने के बाद अगले माह जनवरी में विवाह की तारीख पक्की कर दी गई। इस बीच डेंगू के चलते दोनों बहनों की मौत हो गई।

