Navratri festival News; गरबा स्थलों पर रहेगी तीसरी आंख की नजर

रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर आयोजकों पर कार्रवाई हो सकती है। नवरात्र उत्सव के दौरान गरबा स्थल के आसपास सुरक्षा एवं ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी।

The use of loud speakers will be banned after 10 pm. Violators may take action against the organizers. The organizers will be responsible for the safety and traffic arrangements around the Garba venue during the Navratri festival.