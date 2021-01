50 रुपए का फटा हुआ नोट नहीं लेने पर दुकान में घुस कर की व्यापारी की हत्या

- दो भाइयों ने किया गुप्ती से हमला, वराछा पाटीचाल झोपड़पट्टी इलाके में हुई घटना

Trader killed after not taking a damage note of 50 rupees in surat

- Two brothers attacked with Gupti, incident in Varachha Patichal slum area