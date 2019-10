single use plastic; स्कूली बच्चों ने ऐसा क्या किया कि हर कोई कर उठा वाह-वाह

सिलवासा. प्लास्टिक के बढ़ते खतरे व पर्यावरण संरक्षण को लेकर बच्चों से लेकर बड़़े-बुजुर्ग एकजुट होने लगे हैं। जिला पंचायत स्कूलों के बच्चों ने #सिंगल यूज प्लास्टिक ( single use plastic) के विरुद्ध अभियान चला रखा है। इस अभियान में करीब 5700 किलो प्लास्टिक एकत्र की गई है। (Around 5700 kg of plastic was collected in the campaign) स्कूली बच्चे घरों एवं आबादी विस्तार से सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र कर रहे हैं। स्कूली बच्चों की इस मुहिम की हर कोई प्रशंसा कर रहा है।

Must read Related News;

Plastic Ban : आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, नहीं होगा उपयोग, जानिए क्या-क्या आता है सिंगल यूज प्लास्टिक में

राजस्थान पत्रिका के अभियान का हो रहा असर, भर्तृहरि मेले में पॉलीथिन व थर्मोकोल डिस्पोजल पर पाबंदी

शहर को पॉलिथिन से मुक्त कराना है तो अपनाना होगा यह तरीका, दो कदम ग्राहक चलें दो कदम दुकानदार

नगर परिषद टीम ने 7400 किग्रा प्लास्टिक थैलियां जब्त की

इधर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिलवासा नगर परिषद ने विशेष अभियान चला रखा है। नगर परिषद की टीम ने बाजार, दुकान व उद्योगों चालू सप्ताह में 7400 किग्रा प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। आमली 66 केवी के पास प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी से 7120 किलो पतले प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। दादरा नगर हवेली प्रशासन ने शहर सहित गांवों में पतले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अध्यक्ष राकेशसिंह चौहान ने बताया कि सिलवासा नगर परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने वालो को रोकने के लिए छापामार टीम गठित की है। यह टीम बाजार, मोहल्लों एवं औद्योगिक विस्तार में भ्रमण करती रहती है। सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर तुरंत माल जब्त करके जुर्माना वसूल करती है। 25 सितम्बर से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, कारोबार, परिवहन, क्रय-विक्रय व संचयन करने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपनियम 2018 के तहत दंडनीय है। स्वच्छ सिलवासा सुन्दर सिलवासा में सबका सहयोग लिया जा रहा है।



प्रतिबंध से बाहर

प्रशासन प्लास्टिक की थैलियों को छोडक़र दूसरे प्लास्टिक के दूसरे उत्पाद को प्रतिबंध से दूर मान रहा है। थर्माकोल प्लेट, थालियां, कटोरी, चम्मच, कप, ग्लास, बैनर, ध्वज समेत अन्य प्रकार के उत्पादन, इस्तेमाल, स्टॉक, वितरण और बिक्री बेशुमार जारी है। होटल, रेस्टोरेंट, चाय-लॉरी, भोजनालयों में प्लास्टिक के प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल हो रहा है।

Plastic bags are indisputably bad for the environment. The average bag you pick up at the grocery store, or carry your takeout in, has a lifespan of more than a 1000 years. Do your bit, pledge against Single Use plastic! #BanSingleUsePlastic #PlasticFreeIndia #PlasticBharatChodo pic.twitter.com/ivTEAXvJDR