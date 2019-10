पत्नी के प्रेमी ने तालाब में धकेला तो पति उसे भी ले डूबा जानिए कैसे?

surat news : जहांगीरपुरा में दो जनें डूबे - प्रेम प्रकरण के चलते पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिल कर रची थी पति को तालाब में डूबोने की साजिश, तालाब से शव मिलने पर सोच में पड़ गई पुलिस, दिन भर गुमराह करने के बाद शाम को किया पत्नी ने खुलासा -Two men drowned in Jahangirpura - due to the love affair, wife had hatched together with her lover,plot to submerge husband in the pond, police got embroiled upon finding the dead body from the pond. After misleading , the wife revealed in the evening