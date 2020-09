नंबर वन टेनिस खिलाड़ी Novak Djokovic ने गुस्से में मैच अधिकारी को मारी गेंद, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से हुए डिसक्वालीफाइ

नई दिल्ली। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी जब ग्रेंड टूर्नामेंट से बिना अपने विरोधी से हारे या फिर उसे हराए बाहर हो जाए तो यह सबके लिए ही काफी हैरानी की बात होती है। हाल ही में एक ऐसा ही किस्सा दुनियाभर में मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के साथ देखने को मिला। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे दौर में उन्हें बाहर कर दिया गया। जिसकी वजह उनकी हार नहीं बल्कि मैच के दौरान लाइन वूमन यानी कि मैच अधिकारी को गुस्से में गेंद मारने के चलते यह फैसला लिया गया है। जिसके बाद से सभी के चेहरों पर निराशा के भाव देखने को मिल रहे हैं।

