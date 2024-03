१५ वर्षों से चार वार्डों की प्यास नहीं बुझा पाई नपा

वार्ड २६ की अयोध्या वस्ती, वार्ड १ का अनगढ़ा कुशवाहा मोहल्ला, वार्ड २१ की बैकुंठी, डुमरऊ और वार्ड १६ का बसू माते खिरक की प्यास १५ वर्षों में नहीं बुझ पाई है।

Issues are raised every year in the pine line laying meeting.