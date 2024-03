आगजनी की घटनाओं को रोकने फायर ब्रिगेड नहीं है तैयार

Submitted by:

टीकमगढ़Published: Mar 11, 2024 11:02:18 am

रबी फसलों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। फायर ब्रिगेडों पर अप्रशिक्षित कर्मचारी और खेतों में खुले खड़े बिजली ट्रांसफार्मरों के शॉर्ट सर्किट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पिछले वर्षों में दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में आगजनी की दुर्घटनएं घटित हो गई थी।

More than 2 thousand short circuited transformers, will make farmers aware