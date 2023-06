यात्री प्रतीक्षालय में लगने लगी दुकान

Submitted by:

जतारा नगरपरिषद के बस स्टैंड पर बनाए गए यात्री पतीक्षालय में दुकान लगने लगी है। वहीं तहसील और एसडीएम कार्यालय के पास विधायक निधि से पक्षकार भवन निर्माण किया गया था। उस भवन में वाहनों का स्टैंड लगना शुरू हो गया है।

taking support of trees in sun and rain