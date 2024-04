Submitted by:

पृथ्वीपुर नगरपरिषद के राधा सागर तालाब में चार फव्वारे और सात बोट को चालू किया था, लेकिन एक साल में ही दोनों बंद हो गए है। हालांकि फव्वारा और बोर्ड चालू कराने की मांग स्थानीय लोगों ने की है।

The enhanced beauty of the pond disappeared