Aishwarya Rai की फिल्म 'पीएस-1' ने रिलीज से पहले ही बना लिया नया रिकॉर्ड, जाने क्या हुआ है कमाल?

MANI RATNAM'S 'PS1': FIRST TAMIL FILM TO RELEASE IN IMAX... #ManiRatnam's #PS1 will be the first #Tamil movie to release in #IMAX... Stars #Vikram, #AishwaryaRaiBachchan, #JayamRavi, #Karthi and #Trisha... In *cinemas* 30 Sept in #Tamil, #Hindi, #Telugu, #Kannada and #Malayalam. pic.twitter.com/oxMcQNqHXQ