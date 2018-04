मुंबई। बॉलीवुड में 'सिंघम' के नाम से मशहूर एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम' का जल्द ही रीमेक बनने जा रहा है। इस फिल्म को रोहित शेट्टी ने बनाया था। बता दें कि ‘सिंघम’ तेलुगू और तमिल में पहले ही बन चुकी है। उसके बाद ही इसे हिंदी में बनाया गया। इस फिल्म को फैंस ने काफी पसंद किया था। इसकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए इस बार यह फिल्म पंजाबी भाषा में बनेगी। इस बात की जानकारी अजय ने ट्वीट के जरिए दी।

पंजाब में दहाड़ने को है तैयार:

‘सिंघम’ के पंजाबी रीमेक को सबसे पहले पंजाब में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में पंजाबी अभिनेता पर्मिश वर्मा मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे । खबरों की मानें तो यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी।

जन्मदिन पर किया था ऐलान:

फिल्म ‘सिंघम’ के पंजाबी रीमेक बनने का ऐलान अजय देवगन ने सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पर किया था। इस पंजाबी फिल्म के निर्माता कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक होंगे।

Dreams Do Come true, Thank you @ajaydevgn sir, it an honour, and a Very Very Happy Birthday. #Blessed https://t.co/aLrTv2O74n