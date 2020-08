भोजपुरी एक्ट्रेस Anupama Pathak ने फांसी लगाकर की खुदखुशी, जानें उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें

नई दिल्ली। साल 2020 सिनेमा जगत के लिए कुछ खास साबित नहीं हो रहा है। लगातार इंडस्ट्री से एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। एक ओर जहां देश अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) के देहांत से संभल नहीं पाया है। वहीं दूसरी ओर गुरूवार के दिन एक नहीं बल्कि दो कलाकारों की मौत की खबर ने सबका हैरान और परेशान कर दिया है। बीते दिन टीवी इंडटस्ट्री के मशहूर कलाकार समीर शर्मा ( Sameer Sharama Committed Suicide In Mumbai) ने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ देर बार खबरें आने लगी कि भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पठाक ( Bhojpuri Actress Anupama Pathak Committed Suicide ) ने भी अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाई गई हैं। दोनों कलाकारों के जाने की खबरों ने सभी को हिलाकर रख दिया। एक्ट्रेस अनुपमा पाठक भोजपुरी सिनेमा ( Anupama Pathak Biography ) की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। चलिए आपको बताते हैं अनुपमा की जिंदगी से जुड़ी ( Anupama Pathak Life Facs ) खास बातों के बारें।

जन्म

अभिनेत्री अनुपमा पठाक ( Anupama Pathak Birthday ) का जन्म 12 फरवरी 1980 में बिहार ( Anupma Born in Bihar ) में हुआ था। वह एक हिंदु ब्राहम्ण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनकी एक बहन और दो भाई हैं (

She has a sister and two brothers)।

अनुपमा फिल्मी करियर

अनुपमा पठाक ने भोजपुरी टीवी के कई सीरीयल ( Anupama Pathak acted in many serials of Bhojpuri TV Serial ) में काम किया है। शोज के बाद उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म ( Anupama acted in Bhojpuri Film ) में भी काम किया था। लॉकडाउन से पहले भी वह दो शॉर्ट फिल्मों में काम ( She had appeared in two short films before the lockdown ) कर चुकी थीं। वह मुंबई के पंचम थ्रिएटर ( Anupama Associated With pancham theatre ) से भी जुड़ी हुई थीं। लॉकडाउन के दौरान भी अनुपमा खाली नहीं बैठी वह मैथिली भाषा ( Anupama learn Maithili Language ) पर काम कर रही थीं।

अनुपमा पाठक का घर

अनुपमा पाठक शादी से पहले पुनिया जिले ( Anupama Pathak lived in Punia district before marriage ) में रहती थीं। जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। शादी के बाद अनुपमा अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट ( After marriage, Anupama shifted to Mumbai with her husband ) हो गई थीं। यह वही घर है जहां पर अनुपमा ने 2 अगस्त के दिन फांसी लगाकार अत्माहत्या कर ली थीं।