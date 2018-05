साउथ इंडस्ट्री के सलमान यानी दलकीर सलमान और सोनम कपूर जल्द ही एक साथ नजर आने वाले हैं। मलयालम एक्टर दलकीर और सोनम अनुजा चौहान की बेस्ट सेलिंग नॉवेल 'द जोया फैक्टर' पर बन रही फिल्म में एक साथ काम करने जा रहे हैं।

अभी फिल्म की शूटिंग शुरू होने में वक्त है, लेकिन इसके लिए फोटोशूट हो चुका है। फोटोशूट में सलमान और सोनम काफी मजेदार अंदाज में नजर आ रहे हैं।

दलकीर सलमान साउथ फिल्म इंडस्ट्री के हिट एक्टर्स में से एक हैं। खबरों की मानें तो सलमान पहले अपने प्रोजेक्ट रोनी स्क्रूवाला की फिल्म 'कारवां' की शूटिंग पूरी करेंगे। इस फिल्म में वह इरफान खान के साथ काम कर रहे हैं। इसे पूरा करने के बाद ही वह 'द जोया फैक्टर' की शूटिंग शुरू करेंगे।

Now this one is really special for me! Introducing #ZoyaFactor a movie based on Anuja Chauhan’s bestseller. Releasing on April 5, 2019! Co-starring @sonamakapoor, directed by #AbhishekSharma. #AdlabsFilms @foxstarhindi pic.twitter.com/1dxzuYYysS