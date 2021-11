पीरियड्स में भागदौड़ और उछल-कूद करना स्वास्थ के लिए कितना सुरक्षित है जानें जरूरी सावधानियां

पीरियड्स का महीना महिलाओं के सब से तकलीफदेह महीनों में से एक माना जाता। है पीरियड्स के दौरान अकसर महिलाएं खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। पूरे दिन उनका बिस्तर पर एक करवट लिए निकलता है। उन्हें लगता है कि यदि वे इस दौरान ज्यादा भागदौड़ करेंगी तो इससे पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द बढ़ सकता है। हालांकि ये मिथक है सच्चाई इसके बारे में पता होना जरूरी है। पीरियड्स के दौरान अकसर महिलाओं को पेट में ऐंठन पेट में दर्द थकान आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

how safe it is for health to run and jump during periods