अमेरिका में जूनियर एनटीआर ने बोली ऐसी इंग्लिश, लोगों ने किया ट्रोल, कहा - फेक...

तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर बीते साल रिलीज हुई उनकी फिल्म 'आरआरआर' के बाद से वह दुनियाभर में मशहूर हो गए हैं। उनकी इस फिल्म के लिए काम की चारों तरफ सराहना हो रही है। इस बीच, जूनियर एनटीआर और एसएस राजामौली का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखने के बाद यूजर्स एनटीआर को ट्रोल करने लगे हैं।

Jr NTR's American accent during an RRR interview with SS Rajamouli grabs eyeballs, get trolled