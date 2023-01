RRR के साथ कांतारा भी हुई ऑस्कर की दौड़ में शामिल, इन भारतीय फिल्मों ने भी बनाई जगह

पिछले साल की सबसे लोकप्रिय और सफल फिल्मों में से एक कांतारा अब 95वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में अपनी दावेदारी ठोकने जा रही है। इस फिल्म को एकेडमी अवॉर्ड्स की कंटेंशन लिस्ट में दो प्रमुख श्रेणियों बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर में जगह मिली है। इस फिल्म के साथ-साथ भारत की 5 फिल्मों को नामांकन सूची में डाला गया है।

After RRR, Kantara, Gangubai Kathiawadi and The Kashmir Files Join Oscars 2023 Race, Kantara receives two Oscar qualifications