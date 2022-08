'थप्पड़ कांड' को अब तक नहीं भुला पाए हैं क्रिस रॉक, ऑस्कर 2023 को होस्ट करने से किया मना

ऑस्कर (Oscar 2022) समारोह में सुपरस्टार एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) का थप्पड़ कांड शायद ही कोई भूला हो। ये उन दिनों खूब चर्चा में रहा था। ऑस्कर 2022 में एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) ने अवॉर्ड को होस्ट करने वाले क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। हालांकि इस घटना की बाद उन्होंने माफी मांगी थी।

अब क्रिस ने अगले साल (Oscar 2023) में होने वाले ऑस्कर अवॉर्ड को होस्ट करने से मना कर दिया है, जिससे हर को ये सोच रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया तो चलिए हम बताते हैं। इसके पीछे की वजह विल स्मिथ का थप्पड़कांड बताया जा रहा है। ये भी दावा किया गया है कि वो सुपर बॉल कमर्शियल में भी शामिल नहीं होंगे।

chris rock will not host oscars 2023 because of hollywood actor will smith slap