तीन सप्ताह से बाढ़ में फंसी हैं ये एक्ट्रेस, खाने का सामान हो गया खत्म, मदद के लिए लगा रही हैं गुहार

देशभर में इन दिनों कई जगह भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ में फंस जाने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मलयालम अभिनेत्री मंजू वारियर भी बाढ़ में फंस गई हैं। मंजू वारियर डायरेक्टर सनल कुमार शशिधरन और फिल्म के क्रू-मेंबर्स के साथ हिमाचल प्रदेश के चतरू में बाढ़ के चलते फंस गई। चतरू में करीब 220 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें फिल्म का क्रू भी शामिल है।

इसकी जानकारी लोगों को तब मिली जब अभिनेत्री ने कल रात अपने भाई मधु वारियर को फोन पर बात की। मधु के अनुसार उनकी बहन ने बताया उनके साथ फिल्म का क्रू फंसा हुआ है। कुछ दिन पहले मंजू अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए यहां आई थी। अभिनेत्री के भाई मधु ने बताया, 'उसने कल रात मुझे सेटेलाइट फोन से कॉल किया था। उसने बताया कि वहां उसके साथ करीब 200 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। इनमें फिल्म के कास्ट एंड क्रू के भी 30 लोग शामिल हैं। वह मुझसे मदद मांग रही थी। उसने बताया कि वहां खाने-पीने की चीजें भी खत्म हो चली हैं। उसने कहा कि वहां बचा खाने का सामान शायद एक दिन और चल जाए।

Spoke to Shri @jairamthakurbjp ji, Hon’ble CM of Himachal Pradesh on the Malayalam film crew stuck in Chatru. Mandi district administration is in touch with the stranded crew members. Evacuation efforts are on to bring them back to Manali by today evening. @VMBJP