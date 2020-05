12 गनमैन के साथ महिला ने की पाकिस्तानी एक्ट्रेस Uzma Khan के घर में जाकर की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। वैसे तो अक्सर देखा जाता है कि अभिनेता हो या फिर अभिनेत्री अपनी सुरक्षा ( Celebrity Security ) को लेकर अपने साथ कई सारे बॉडीगार्डस ( Personal BodyGuard ) लेकर चलते हैं। यहां तक उनके घर में भी सुरक्षा को लेकर काफी पाबंदी देखने को मिलती है। लेकिन अचानक से यह खबर सामने आ जाए किसी सेलिब्रिटी के घर कुछ लोगों का झुंड घुस जाए और मारपीट करने लग जाए, तो यह सुनकर काफी हैरानी होने लगती है। लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ( Pakistani Actress ) उज़मा खान ( Uzma Khan ) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ( Video Viral ) हो रहा है। वीडियो में एक महिला कुछ लोगों के साथ अभिनेत्री के घर में घुसती हुई नज़र आ रही है। वह जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है। वैसे ही घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती हैं। साथ ही सोफे पर बैठी एक महिला को जमकर पीटती हैं।

Omg! This is a pure breach of privacy, home invasion, alleged assault to death and how men were battering a helpless woman. Horrible!!! Screaming illegal on its face everywhere, I won’t justify Uzma Khan’s doing but this needs to be dragged to courts. pic.twitter.com/9JMXFnEc6p