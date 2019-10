सई रा नरसिम्हा रेड्डी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 5 दिन में कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। इस फिल्म ने पांच दिन के अंदर 150 करोड़ रुपये ज्यादा का बिजनेस किया है। पिछले चार दिनों में इस फिल्म ने 135 करोड़ की कमाई की थी। अब 5वें दिन इसने 30 करोड़ के आसपास और कमा लिए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो फिल्म बहुत ही जल्द 200 करोड़ की लिस्ट में तो शामिल हो जाएगी।

रमेश बाला ने मुताबिक 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी ने 5 दिन के ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाई की है.' इस तरह चिरंजीवी की फिल्म को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी पर बनी ये फिल्म सबको अपना दिवाना बना रही है। यही वजह है फिल्म ने मजह दो दिनों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी।

#SyeRaa has done ₹ 155 Crs Gross BOC at the WW Box Office for the 5-day Opening Weekend..