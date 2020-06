तमिल फिल्म 'चक्र' का ट्रेलर हुआ वायरल, मारधाड़ के सीन और डायलॉग्स फैंस को आए पसंद

-दिनेश ठाकुर

पिछले साल मुरैना (मध्य प्रदेश) की पोरसा तहसील के मंडी परिसर में बने शहीद स्मारक से अष्टधातु के अशोक चक्र की चोरी की खबर सुर्खियों में रही थी। इसी तरह चेन्नई में स्वाधीनता दिवस पर चोरों ने एक साथ 49 मकानों को निशाना बनाया और दूसरे सामान के साथ एक फौजी अफसर का अशोक चक्र भी ले उड़े। इन खबरों ने साइबर थ्रिलर 'चक्र' के लिए जमीन तैयार की। दक्षिण के सितारे विशाल कृष्णा की इस तमिल फिल्म का ट्रेलर जारी हो गया है।

तमिल की मसाला फिल्में मारधाड़ से भरपूर रहा करती हैं। वहां के हीरो हवा में उछल-उछल कर बदमाशों की हड्डी-पसली तोड़ते हैं और शेखचिल्ली को मात करने वाले संवाद झाड़ कर दर्शकों से तालियां-सीटियां बजवाते हैं। निर्माता जी.के. रेड्डी के बेटे विशाल कृष्णा भी ताबड़तोड़ एक्शन के लिए पहचाने जाते हैं। यह खेल उनकी पहली रोमांटिक थ्रिलर 'चेलेमाय' (2004) से चल रहा है। 'संदकोझी', 'थिमिरु' और 'मलाईकोट्टा' जैसी एक्शन फिल्मों की कामयाबी ने उनका सिक्का जमा दिया। उनके एक्शन में रजनीकांत, चिरंजीवी या नागार्जुन जैसी धार नहीं है, फिर भी एक दर्शक वर्ग में वे काफी लोकप्रिय हैं। वे करीब दो दर्जन फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें हिट और फ्लॉप की गिनती करीब-करीब बराबर है।

Presenting the Trailer of #Chakra in 4 Languages



Tamil https://t.co/tH1za46G1u



Telugu https://t.co/R7WaVzdgdv



Malayalam https://t.co/RtHWJeUZTq



Kannada https://t.co/FsouyOfo6C #ChakraTrailer#WelcomeToDigitalIndia