अण्डरपास मेें पानी जमा होने से लोग परेशान: ग्रामीणों का फूटा रोष, अधिकारियों को सुनाई खरी-खोटी

देवली. जयपुर-कोटा राजमार्ग Jaipur-Kota Highway पर कुचलवाड़ा अण्डरपास मेंं पानी Water in the underpass की निकासी नहीं No clearance होने से वहां दो से तीन फीट पानी भर गया Three feet flooded है।

read more : बीसलपुर से बनास में छोड़े जा रहे पानी के तेज बहाव में फिर फंसा बजरी से भरा ट्रक

इसको लेकर शुक्रवार शाम ग्रामीणों ने एनएचआई के टोल अधिकारियों के समक्ष रोष Fury in front of toll officials

जताया। इसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों Villagers officials को खरी-खोटी भी सुनाई Heard well ।

read more : चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम के तहत निकाली जागरूकता रैली

बाद में टोल अधिकारियों ने समस्या का जल्द निराकरण Quick resolution करने का आश्वासन दिया। इस दौरान टोल के अधिकारी विनय जिंदल, संजय कुमार समेत कई अधिकारी कुचलवाड़ा अण्डरपास पर पहुंचे।

हनुमाननगर थाने के निरीक्षक राजकुमार नायक भी जाप्ते साथ पहुंच गए। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि अण्डरपास में हर साल यही हालात बनते हैं। अण्डरपास मेंं आसपास का सारा बारिश का पानी आकर जमा हो जाता है।

read more : विद्यार्थियों ने कॉलेज के ताला लगा किया प्रदर्शन, फर्नीचर, बिजली सहित अव्यवस्थाओं के चलते बाधित हो रही है पढ़ाई

इसके चलते पानी की निकासी नहीं होने से अण्डरपास में काफी दिनों तक पानी भरा रहता है। लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इस पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि, शनिवार को अण्डरपास में जेसीबी मशीन से कीचड़ निकाल दिया जाएगा। साथ ही बारिश समाप्त होने पर अण्डरपास में पानी भरने की समस्या का स्थाई निराकरण किया जाएगा।

इस दौरान अरविंद सिंह, चेतन शर्मा, भगत सिंह, महेन्द्र सिंह, आशीष जांगिड़, सांवरिया गुर्जर, धनराज योगी, लेखराज गुर्जर समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। गौरतलब है कि कुचलवाड़ा अण्डर पास के नीचे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है।

read more : बारिश से खराब हुई फसल का सर्वे करा मुआवजा दिलाने की मांग

इसके कारण प्रतिवर्ष बारिश के दिनों क्षेत्र का सारा पानी अण्डरपास मेें आकर जमा हो जाता है। हालात यह है कि अण्डरपास में दो से तीन फिट तक पानी जमा हो गया है। इसके चलते लोगों को पानी के बीच गुजरना पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने गत दिनों ज्ञापन दिया था।