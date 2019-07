video: पुरानी टोंक में शांति, झगड़े के बाद हुआ था पथराव, 11 जनों को किया पुलिस ने गिरफ्तार

Fight in two sides पुरानी टोंक क्षेत्र Purani Tonk में दो पक्षों में हुए झगड़े व पथराव Fight two sides की घटना के बाद पुलिस की टीमें लगातार पुरानी टोंक क्षेत्र में गश्त करती रही। शांति व्यवस्था के लिए क्षेत्र में एसटीएफ तथा पुलिस के जवान तैनात किए हैं। इसके अलावा पुलिस की मोबाइल पार्टियां भी गश्त कर रही है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के 11 जनों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।