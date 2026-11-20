गडसीसर झील एक कृत्रिम पानी का जलाशय है जिसे 14 वीं सदी के दौरान राजा महरवाल गडसी द्वारा निर्मित किया गया था। यह वर्षा के पानी की झील है जो उस अवधि के दौरान पानी का प्रधान स्रोत थी। झील के किनारे पर कई छोटे मंदिर स्थित हैं। चारों ओर फैली धूसर पहाड़ियों और सड़कों के संग-संग चल रहे झील के पानी का बड़ा ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। झील के करीब स्थित ''टिलन के द्वार' को देखा जा सकते है। यह प्रवेश द्वार सड़क के पार मेहराब जैसा बना है और वर्ष 1908 में स्थापित हिंदू देवता विष्णु की एक मूर्ति के साथ सजा है। पर्यटक झील पर कई प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य से अपने रास्ते पर ये पक्षी झील पर कुछ समय के लिये रुकते हैं।

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