दूसरों के बैंक बैलेंस पर नज़र रखने वाले कपिल शर्मा की कमाई का अक्षय कुमार ने किया खुलासा, कहा- 100 एपिसोड से 100 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। टीवी का सबसे पॉपुलर शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। वहीं इस बार शनिवार को शो में आपको खिलाड़ी कुमार अपनी पूरी टीम 'गुड न्यूज़' (Good Newwz) के साथ शो में पहुंचेंगे। इसी मौके पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) शो को होस्ट करते हुए दिखाई देगें। होस्ट करते हुए अक्षय कुमार कपिल शर्मा की जमकर क्लॉस लेते हुए भी नज़र आएंगे। होस्ट करते हुए अक्षय कुमार कपिल शर्मा को कहते हैं कि इस शो ने 100 करोड़ मेरा मतलब है कि 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। जिस पर कपिल शर्मा रिएक्शन देते हैं और हंसने लगते हैं।

आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने शो के 100 एपिसोड पूरे होने पर 'गुड न्यूज़' (good newwz) की टीम को अपने शो पर बुलाया है। खास बात तो ये कि कपिल शर्मा के लिए ये साल गुड न्यूज़ (good newwz) से भरा हुआ रहा है। वहीं अक्षय कुमार की मूवी का नाम भी गुड न्यूज़ (good newwz) ही है। हाल ही में कपिल एक बेटी के पिता भी बने हैं। जिसके बाद उन्होंने शो में तुरंत वापसी की है।

Unlimited jokes, laughter & fun were all in the guest list of the grand 100th episode of the #TheKapilSharmaShow featuring Team #GoodNewwz in full attendance - cast & music artists! Your weekend is booked - 21st & 22nd December!😍 pic.twitter.com/FjQQmvOOE7